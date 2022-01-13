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Кристина Асмус показала себя с огромным животом

Анастасия Колоскова

Общество
Кристина Асмус показала себя с огромным животом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Кристина Асмус опубликовала в социальной сети фотографию, на которой предстала с огромным животом. Таким шутливым способом она подняла обсуждение злободневной темы — набор лишнего веса за праздничные новогодние дни.

— Как первые рабочие дни? Бодрячком? Кстати, у вас плюс сколько за новогодние? — подписала Асмус серию снимков. На одном из них она показала себя с животом, размер которого соответствует последним месяцам беременности. На другом — лицо крупным планом с заметно округлившимися щеками и подбородком.

Однако не все подписчики актрисы поняли ее иронию.

«Она реально беременна?»; «Что? Опять?»; «Вот это новости», — выразили удивление фолловеры, начав гадать в комментариях, кто мог бы стать отцом ребенка знаменитости.

До этого Асмус сообщила, что улетела отдыхать в Дубай. Она подчеркнула, что решение отправиться в жаркую страну было импульсивным и незапланированным, но артистка ему очень рада. Это ее первый за два года полноценный отпуск. Знаменитость позировала в роскошных интерьерах гостиницы во всеоружии: с ярким макияжем, блеском в глазах и новогодним настроением.

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