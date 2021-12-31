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«Невероятная красотка»: Асмус предстала на отдыхе в Дубае в платье-сорочке

Юлия Курганова

Общество
«Невероятная красотка»: Асмус предстала на отдыхе в Дубае в платье-сорочке
Фото: instagram/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус улетела отдыхать в жаркую страну. Она подчеркнула, что решение улететь в Дубай было импульсивным и незапланированным, но артистка ему очень рада — это у нее первый за два года полноценный отпуск.

Первым делом звезда по прилете на курорт перевоплотилась в роскошную и нарядную диву и начала отмечать. Асмус выбрала белоснежное шелковое платье-сорочку. Знаменитость позировала в роскошных интерьерах гостиницы во всеоружии — с ярким макияжем, блеском в глазах и новогодним настроением.

— В жизни я выгляжу вообще не так! Даже удивительно, когда узнают на улице. Мой ежедневный выбор — кеды, рюкзаки, шапки и минимум макияжа, когда не в кадр, — призналась актриса в Instagram.

«Невероятная красотка»: Асмус предстала на отдыхе в Дубае в платье-сорочке Фото: instagram.com/asmuskristina/

Поклонники Асмус оценили фото и одарили ее множеством комплиментов.

«Красавица! Талантливая актриса, прекрасная женщина!»; «Как бы вы не выглядели, вы все равно очень красивая девушка»; «Блестяще выглядите»; «Невероятная красотка», — оставили комментарии фолловеры.

Асмус сообщила, что улетела на курорт после нервного срыва. Она неоднократно жаловалась на сильную усталость из-за объема работы и отсутствия отпуска на протяжении двух лет. Девушка непрерывно снимается в кино, участвует в театральных постановках, посещает светские мероприятия и появляется на обложках журналов, из-за этого времени на себя не остается.

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