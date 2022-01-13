Смертельный укол и граната: появились подробности ограбления автора передачи «Куклы»

Фото: kino-teatr.ru

Ворвавшиеся в дом продюсера Василия Григорьева злоумышленники угрожали ему оружием и грозились сделать смертельную инъекцию в случае отказа отдавать деньги. Об этом в четверг, 13 января, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, двое мужчин пробрались в расположенный в Новой Москве дом Григорьева в 10 утра (предположительно, 12 января — прим. «ВМ»). В этот момент в доме находился сам продюсер, его сожитель и домработница. Злоумышленники приковали к кровати сожителя и женщину, надели на руки Григорьева наручники и стали угрожать ему оружием: один из нападавших приставил к виску мужчины пистолет и щелкал курком.

В какой-то момент для усиления страха своей жертвы грабитель заявил, что сделает ему «ядовитый» укол, после которого наступит мучительная смерть. После этого продюсера повели в его кабинет, где он отдал им часть денег. Эта сумма показались налетчикам недостаточной, и они стали угрожать подрывом гранаты. Тогда Григорьев отдал оставшиеся у него деньги, и преступники скрылись.

Видео: Telegram / 112

Ограбление автора телепередачи «Куклы»

В Москве из дома продюсера и автора телепередачи «Куклы» Василия Григорьева похитили около 15 миллионов рублей. По данным МВД, информация о преступлении поступила 12 января.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что неизвестные похитили из жилья продюсера деньги в нескольких валютах — евро и долларах. Общая сумма похищенного составляет порядка 15 миллионов рублей. Telegram-канал «112» уточнил, что похитители вынесли из дома Григорьева 150 тысяч долларов и 50 тысяч евро.

В настоящее время правоохранители разыскивают подозреваемых и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Василий Григорьев родился в столице в 1958 году. Он окончил отделение Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). В 1994 году при участии Григорьева на телеканале НТВ была запущена сатирическая передача «Куклы». В 2002 году передача перестала выходить в эфир.