Социолог Рощин пояснил, почему россияне до сих пор празднуют старый Новый год

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Празднование старого Нового года для жителей России — это возможность разогнать зимнюю меланхолию, добавить радости холодным и пасмурным дням. Такое мнение высказал психолог, социолог и политтехнолог Алексей Рощин.

— Это можно считать некой такой нашей особенностью, но и еще это можно считать проявлением любви нашего народа к праздникам вообще. Особенно зимой. Зимой нам делать нечего и состояние довольно унылое, потому что мало солнца, холодно. Можно сказать, что этот праздник еще и следствие нашего климата, — рассказал он в комментарии Life.ru.

Он также добавил, что в праздновании старого Нового года присутствует элемент ностальгии. В СССР это делала лишь интеллигенция, таким образом демонстрируя, что она не признает реформы большевиков. Люди старого строя считали, что перенос Нового года был незаконным и не принимали новшеств власти.

Сейчас же старый Новый год воспринимается как финальная точка комплекса продолжительных новогодних праздников.

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