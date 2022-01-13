В Петербурге подсчитали число аварий за время новогодних праздников

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Во время продолжительных новогодних праздников в Санкт-Петербурге произошло несколько тысяч аварий.

В пресс-службе МВД по Петербургу сообщили, что за первые десять дней года в городе на Неве произошло 2911 аварий. В дорожно-транспортных происшествиях пострадали более полусотни человек.

— С 1 по 10 января 2022 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 2911 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек и 57 получили ранения, — рассказали сотрудники МВД в комментарии «Невским новостям».

Рост числа ДТП многие жители города связывают с плохой уборкой дорог и гололедом. С данной проблемой жители Санкт-Петербурга столкнулись еще в конце прошлого года.

Отмечается, что из-за большого количества ДТП автомобилисты вынуждены по несколько часов проводить в затяжных пробках, передает Nation news.

Ранее синоптики зафиксировали новый рекорд по высоте снежного покрова в Петербурге. Высота сугробов достигла 37 сантиметров. Подобных значений не было зафиксировано с начала текущего года, отмечают синоптики.