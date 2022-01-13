Две машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

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Россия, Москва, Кутузовский проспект, 48 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте, движение в сторону области в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Кутузовском проспекте в районе дома 48 столкнулись два автомобиля. В сторону области движение свободно по трем полосам из пяти. По возможности объезжайте данный участок, — говорится в сообщении ведомства.

Источник «Вечерней Москвы» сообщил, что в ДТП приняли участие три машины — автобус, такси и легковушка.

13 января в жилом доме на Сущевском Валу произошел пожар, из-за чего движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) частично ограничено. Пожар произошел в доме 46, строение 1, по улице Сущевский Вал. Движение транспорта на дублере внутренней стороны ТТК в районе ДТП перекрыли.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что пожар произошел в одноэтажном здании, где расположены торговые павильоны. Площадь возгорания оценивается в 200 квадратных метров.