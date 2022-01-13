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Молдавия рассчиталась с Газпромом за декабрьские поставки газа

Полина Долганова

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Молдавия рассчиталась с Газпромом за декабрьские поставки газа
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Компания «Молдовагаз» полностью рассчиталась с российской компанией «Газпром» за топливо, полученное в декабре 2021 года. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе молдавской корпорации.

— Компания «Молдовагаз» полностью перевела Газпрому деньги за газ, полученный в декабре, — говорится в сообщении холдинга в Facebook.

При этом глава молдавской компании Вадим Чебан уточнил, что необходимые средства уже были собраны и отправятся в Газпром до конца четверга, 13 января, передает РИА Новости.

Накануне глава компании Вадим Чебан заявил, что «Молдовагаз» полностью рассчиталась с российским холдингом «Газпром» за поставки голубого топлива в ноябре.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил в тот же день, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил представитель организации.

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