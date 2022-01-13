Глава Минобороны ФРГ положительно оценила переговоры РФ с НАТО

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт выразила одобрение относительно переговоров между Россией и НАТО по вопросам гарантий безопасности. Об этом политик заявила в четверг, 13 января, в эфире немецкого радио rbb.

По ее словам, Европа в настоящее время находится в такой ситуации, в которой она может возобновить переговоры, которых не было на протяжении долгого времени.

— Тот факт, что мы можем вновь говорить друг с другом и остановить эскалацию, является очень хорошим знаком, — сказала политик.

12 января заседание Совета Россия — НАТО завершилось в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.