В Южной Корее выразили готовность перехватить испытанную КНДР ракету

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Министерство обороны Южной Кореи выразило готовность отследить и перехватить накануне испытанную КНДР ракету. Об этом сообщили в пресс-службе южнокорейского ведомства в четверг, 13 января.

Уточняется, что страна непрерывно совершенствует и наращивает свои оборонные комплексы.

— Выражусь ясно, наши войска могут не только засекать испытанные в этот раз Северной Кореей снаряды, но и перехватывать их. Мы также продолжаем усиливать систему ответа, — цитирует РИА Новости слова представителя Министерства обороны Пу Сын Чхан.

11 января сообщалось, что Северная Корея произвела в сторону Японского моря пуск одной предположительно баллистической ракеты. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально заявил, что ракета пролетела минимум 700 километров.

На следующий день стало известно, что Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытание гиперзвуковой ракеты, ее боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров, за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Испытание в очередной раз прошло успешно. Гиперзвуковой планирующий блок отделился от ракеты на рубеже в 600 километров и поразил установленную цель на море на расстоянии одной тысячи километров.