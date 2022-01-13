Милонов предложил тестировать кандидатов в депутаты Госдумы на наркотики

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Вместо обязательного государственного экзамена для кандидатов в депутаты Государственной думы следует ввести тест на наркотики. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Он считает дискуссионным вопрос о том, ограничивает ли госэкзамен права того или иного кандидата в Думу. Более того, парламентарий поставил под сомнение обязательность введения данной меры, так как она никак не проверяет компетентность возможных депутатов.

Вместо этого Милонов предложил проверять кандидатов на наркотики. Он считает, что зависимый человек не способен действовать самостоятельно.

— Что, может быть, стоило бы узнавать о кандидатах получше — их иные качества, например, я бы еще устанавливал, есть ли зависимость от наркотиков. Это лично моя позиция. Наркозависимый человек не может быть кандидатом в депутаты. Наркозависимый человек несвободен. Это человек, который действует под диктовку того «наркотического дьявола», который в нем сидит, — рассказал депутат «Единой России» агентству городских новостей «Москва».

13 января в Госдуме поддержали предложение передать контроль за оружием МВД.