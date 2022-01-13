В Роспотребнадзоре заявили о невозможности лепить пельмени в школьных столовых

Фото: Pexels

Пельмени не запрещены в школьном меню, однако лепить их в столовых образовательных учреждений практически невозможно. Об этом в четверг, 13 января, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Пельмени не запрещены при организации детского питания, но приготовление их из-под ножа в школьной столовой практически невозможно, так как их необходимо готовить в достаточном объеме за короткое время, а накопление продукта несет риск пищевых отравлений, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что работникам школьных столовых будет достаточно отваривать те пельмени, которые изготавливаются на предприятиях Подмосковья.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что властям необходимо проработать вопрос включения пельменей в состав школьного меню на территории Подмосковья. Губернатор поручил проработать данный вопрос с Роспотребнадзором. Он добавил, что необходимо строго следить за качеством пельменей и использовать качественную продукцию сертифицированных компаний.