Профессор Северинов назвал главное отличие «омикрона» от «дельты»

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Штамм коронавируса «омикрон» появился независимо от «дельты» и бьет по бронхам, а не легким. Об этом рассказал завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

— Поражая бронхи, он может распространяться быстрее, потому что вирус, который сидит в легком, сложнее выдохнуть наружу. Наиболее эффективно распространяется тот вирус, который будет находиться у нас в носоглотке, — пояснил Северинов в комментарии НСН.

Он добавил, что новый штамм отличается повышенной заразностью, но тяжесть заболевания должна снижаться.

Северинов пояснил, что постоянно внутри заболевших людей ненаправленно и бесцельно возникают новые варианты вирусной инфекции, эволюция в настоящее время не может быть остановлена.

Ранее академик РАН Сергей Нетесов призвал россиян отказаться от ношения тканевых масок и выбирать медицинские. Тканевые маски с рисунками не защищают от вирусных заболеваний и носят лишь декоративную функцию. Медицинские маски снижают вероятность заражения примерно на 40 процентов.