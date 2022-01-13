Вор-рецидивист изнасиловал дочь своей сожительницы и спрятался от полиции на дереве

Фото: СК по Омской области

В Омске 38-летний многократно судимый мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку. Когда полиция приехала его задерживать, он прятался на дереве. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

По версии следствия, житель Омска изнасиловал девочку, когда ее мать была на работе. Мужчина проживал с потерпевшей и ее матерью в одной квартире. После случившегося девочка рассказала обо всем матери, которая вызвала правоохранителей.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили насильника на дереве. Он находился в неадекватном состоянии и слезать не собирался. Впоследствии его сняли с дерева и задержали.

— Подозреваемый — 38-летний мужчина, ранее восемь раз судимый за кражи чужого имущества, задержан. Потерпевшая находится в больнице, — говорится в сообщении СК.

Telegram-канал SHOT сообщил, что задержанным оказался Роман Щ. Он шесть лет проживал в одной квартире с матерью ребенка. Утром 13 января девочка проснулась и обнаружила, что мужчина находится в состоянии опьянения. Она попыталась его выгнать, после этого сожитель набросился на нее.

Фото: СКР

По словам матери потерпевшей, она знала о восьми судимостях Романа. Также она рассказала, что мужчина регулярно употреблял наркотики. Несмотря на это, женщина жила с Романом, потому что в моменты трезвости он был «абсолютно нормальным» и якобы к ее дочери раньше не приставал.

После случившегося девочке потребовалась медицинская операция. Врачи уже ее провели. В настоящее время ребенок находится под наркозом после операции.

До этого сообщалось, что подмосковный суд признал 57-летнего жителя деревни Бутынь Одинцовского городского округа виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек.