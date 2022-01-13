Песков: Путин на фоне распространения COVID «обращается к разуму россиян каждый день»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин ежедневно «обращается к разуму россиян» из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом в четверг, 13 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на этот раз РФ лучше подготовилась к очередной волне ковида.

— Сейчас опыта мы набрались, мы научились реагировать, мы научились быстро мобилизовываться, быстро расширять количество койко-мест по регионам. Мы научились быстро ликвидировать дефициты СИЗов, кислорода и так далее, — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что каждая волна COVID-19 отличается своими характеристиками с точки зрения распространения.

Песков подытожил, что вакцинация — это единственный метод, который может уберечь граждан от летального исхода, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, заявил, что у правительства есть «пара недель», чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавирусной инфекции. По словам главы государства, в стране необходимо обеспечить готовность больничной сети, а также нарастить уровень тестирования и вакцинирования населения.