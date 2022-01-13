«На дереве сидел»: появилось видео допроса подозреваемого в изнасиловании падчерицы в Омске

Фото: Скриншот с видео

В Сети появилось видео допроса жителя Омска, который подозревается в изнасиловании 15-летней падчерицы. Во время допроса мужчина находился в неадекватном состоянии.

В видео слышно, как силовики спрашивают у мужчины: понимает ли он причину своего задержания. В ответ раздаются нечленораздельные звуки. Потом мужчина все же выговаривает несколько слов.

— На дереве сидел... Курил, — говорит подозреваемый.

Видео: Telegram / SHOT

Изнасилование школьницы в Омске

В Следственном комитете по Омской области 13 января сообщили о задержании 38-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку, когда ее мать была на работе.

Мужчина проживал с потерпевшей и ее матерью в одной квартире. После случившегося девочка рассказала обо всем матери, которая вызвала правоохранителей.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили насильника на дереве. Он находился в неадекватном состоянии и слезать не собирался. Впоследствии его сняли с дерева и задержали. Выяснилось, что ранее мужчина восемь раз был судим за кражи чужого имущества.

После случившегося девочке потребовалась медицинская операция. В настоящее время ребенок находится под наркозом после операции.

Telegram-канал SHOT сообщил, что задержанным оказался Роман Щ. Он шесть лет проживал в одной квартире с матерью ребенка.

Фото: СКР

Утром 13 января девочка проснулась и обнаружила, что мужчина находится в состоянии опьянения. Она попыталась его выгнать, после этого сожитель набросился на нее.

По словам матери потерпевшей, она знала о судимостях Романа. Также она рассказала, что мужчина регулярно употреблял наркотики. Несмотря на это, женщина жила с Романом, потому что в моменты трезвости он был «абсолютно нормальным» и якобы к ее дочери раньше не приставал.