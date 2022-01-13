Детский праздник «Рождественская радость» пройдет на ВДНХ 16 января

Фото: Пресс-служба ВДНХ

В Москве 16 января состоится детский рождественский культурно-спортивный праздник «Рождественская радость». Он пройдет в 57-м павильоне ВДНХ. Об этом в четверг, 13 января, говорится на официальном сайте Московского патриархата Русской православной церкви.

— «Рождественская радость» — это масштабный семейный культурно-спортивный проект, в котором примут участие дети из социально незащищенных слоев населения, дети с нарушением слуха, воспитанники воскресных школ Московской епархии, — говорится на сайте.

Для ребят проведут мастер-классы, интересные конкурсы на силу, меткость и ловкость. Организаторы хотят привить детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. Завершит праздник театральная постановка, в которой актеры расскажут историю о вере, добре и справедливости. Всех участников ждут памятные подарки. В выступлении примут участие театральный коллектив «Слобода», детские коллективы «Конфетти», «Столица», Московский казачий хор. Также гости увидят акробатическое шоу, шоу жонглеров и футбольный фристайл.

До этого сообщалось, что Рождественский хоровой собор состоится в Главном храме Вооруженных сил РФ 15 января. Вход свободный. Каждый коллектив представит собственную программу, включающую произведения духовной музыки и рождественские колядки.