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Диетолог рассказал, как сохранить красивую улыбку

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог рассказал, как сохранить красивую улыбку
Фото: freepik.com

Большинство людей неправильно ухаживает за зубами и полостью рта. Какие привычки стоит изменить, чтобы надолго сохранить красивую улыбку, рассказал диетолог Алекс Плато.

Специалист посоветовал использовать разные пасты утром и вечером. Утром – отбеливающую и освежающую дыхание, перед сном – укрепляющую и антибактериальную. Утром стоит чистить зубы после завтрака.

Перед чисткой зубов стоит прополоскать рот, это уберет значительную часть остатков пищи. Не стоит забывать про чистку языка, это снижает число бактерий в ротовой полости.

Он также добавил, что многие люди пренебрегают ополаскиванием зубов после чистки, но зубную пасту с остатками еды нужно тщательно выполаскивать. Кроме того, нужно тщательно полоскать горло.

Диетолог отметил необходимость приема витамина D. Он поможет усвоению кальция, необходимому для крепкости наших зубов, передает ОСН.

До этого стоматолог предупредила об опасности болезней рта для внутренних органов. По ее словам, связь между заболеваниями ротовой полости и внутренних органов научно доказана.

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