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Водитель Kia насмерть сбил пожилого пешехода на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Водитель Kia насмерть сбил пожилого пешехода на востоке Москвы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Бойцовая улица, 17к1 Карта всех событий

На востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб 75-летний пешеход. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— На Бойцовой улице в районе дома 17 водитель автомобиля Kia совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 75-летний мужчина скончался в больнице, — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

За последние два дня на дорогах Москвы произошло два ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы. В ведомстве подчеркнули, что при проезде пешеходных переходов обязательно нужно притормаживать и оценивать ситуацию вокруг.

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