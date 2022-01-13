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Посуда великих: Главархив показал сервиз знаменитых жителей столицы

Георгий Соланович

Город
Посуда великих: Главархив показал сервиз знаменитых жителей столицы
Фото: Анна Быкова

Главархив на выставке «Москва — с заботой об истории» показал сервиз, которым пользовались знаменитые жители Москвы. Об этом сообщает официальный сайт мэра города.

— В честь праздника мы решили поделиться с посетителями нашего виртуального музея коллекцией столовой посуды, которую удалось собрать в архиве благодаря известным горожанам, внесшим большой вклад в жизнь города. Теперь онлайн можно увидеть более 100 видов столовой посуды: сервизы, столовые приборы, кувшины и графины, подносы и декоративные блюда, сахарницы, чайные наборы и многое другое, — добавили в пресс-службе столичного Главархива.

Среди главных экспонатов выставки — сервиз генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко, блюдце и чашка министра здравоохранения СССР Марии Ковригиной, посуда представителей династии Морозовых и членов семьи Гунст, отметили на официальном сайте мэра Москвы.

12 января москвичам рассказали о самой модной одежде 60-х годов прошлого века. Также в этот день вышел цикл видеолекций, посвященный истории, культуре и искусству.

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