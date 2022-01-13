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Грузовик и три легковушки столкнулись на Большом Краснохолмском мосту

Илья Ашуров

Происшествия
Грузовик и три легковушки столкнулись на Большом Краснохолмском мосту
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Большой Краснохолмский мост Карта всех событий

На внутренней стороне Садового кольца столкнулись четыре автомобиля — грузовик и три легковушки. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Большом Краснохолмском мосту — ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Для движения свободны три полосы из пяти, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб пенсионер. Смертельная авария случилась на Бойцовой улице в районе дома 17.

Водитель автомобиля Kia совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 75-летний мужчина скончался в больнице.

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