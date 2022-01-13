Почти 18 тысяч рейсов обслужили в столичных аэропортах на новогодних праздниках

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Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Более 17,7 тысячи рейсов приняли и отправили в московских аэропортах на новогодних и рождественских праздниках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России в четверг, 13 января.

В ведомстве отметили, что 70 процентов от общего числа маршрутов пришлось на внутренние перелеты. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Симферополь, Минеральные Воды, Екатеринбург и Мурманск.

При этом в праздничные дни столичные аэропорты обслужили свыше 2,4 миллиона пассажиров. Порядка 1,1 миллиона из них получили необходимые услуги в Шереметьеве, а еще более 568 тысяч и порядка 779 тысяч — во Внукове и Домодедове соответственно.

Среди международных перелетов самыми востребованными стали направления в Турцию, Азербайджан, Египет и ОАЭ, передает сообщение Минтранспорта РФ агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в период новогодних праздников электробусы и автобусы Москвы перевезли более 10 миллионов пассажиров. На городских маршрутах в это время ежедневно работали 6,5 тысячи водителей и более четырех тысяч автобусов и электробусов.