Лавров рассказал об аргументах России, которых нет у США и НАТО

Фото: МИД РФ

На переговорах по гарантиям безопасности Россия располагает аргументами, которых нет у США. Об этом в четверг, 13 января, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мы не менее твердо излагали нашу позицию, но на нашей стороне все-таки были аргументы, которых у Запада нет. Аргументы касались принципа неделимости безопасности, — заявил он.

По словам Лаврова, США и их союзники по НАТО на переговорах утверждали, что требование России о нерасширении Альянса на Восток не может быть выполнено, так как это нарушает порядок НАТО. Однако Россия, подчеркнул глава МИД, ссылалась на договоренности, которые были выработаны в рамках всего Евроатлантического сообщества, в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Кроме того, в ходе переговоров США проявили попытки установить доминирование над другими странами.

— Вот эта позиция Запада, достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая и бескомпромиссная, излагалась достаточно спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне, — рассказал Лавров.

В целом, отметил он, переговоры по гарантиям безопасности прошли ровно так, как и ожидалось. Несмотря на то, что США и НАТО отвергают право России претендовать на гарантии нерасширения Альянса, в РФ надеются, что обещаение будет сдержано и закреплено на бумаге. Лавров также добавил, что надеется на добавление с американской стороны своих предложений на следующей неделе. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

0 января в Женеве прошли российско-американские переговоры по стратегической стабильности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.