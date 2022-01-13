Москвичка зарезала мать своего сожителя в квартире на востоке Москвы

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В квартире на востоке столицы нашли труп пенсионерки. Впоследствии выяснилось, что к убийству женщины причастна сожительница ее сына. Об этом в четверг, 13 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», труп 74-летней женщины обнаружил ее безработный сын. На теле погибшей были множественные ножевые ранения. Мужчина обратился в полицию, и вскоре подозреваемая в убийстве была задержана.

Выяснилось, что девушка поссорилась с пожилой женщиной, схватила нож и нанесла им своей оппонентке по меньшей мере десять ударов.

Трагедия произошла в квартире жилого дома, расположенного по улице Хабаровская. Подозреваемой оказалась 43-летняя женщина, которая проживает с сыном погибшей пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, 11 января подозреваемая пришла в гости к матери своего сожителя, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

До этого сообщалось, что инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве муниципального депутата Валерия Розина под Нижним Новгородом. Уточнялось, что задержанный под контролем правоохранителей был направлен на допрос. По сведениям СМИ, подозреваемым в преступлении оказался коллега политика, с которым они вместе работали в компании «Русский лес».