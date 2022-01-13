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«Надо худеть дальше»: Бородина продемонстрировала «жирные» ноги

Анастасия Колоскова

Общество
«Надо худеть дальше»: Бородина продемонстрировала «жирные» ноги
Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина продемонстрировала подписчикам свои ноги, которые, по мнению ее тренера, нуждаются в корректировке из-за находящегося на них «жира».

— Я пока была на отдыхе и выставляла сторис, вы мне все писали, что я слишком худая. А я сегодня пришла в зал, и тренер мне говорит, что еще есть куда худеть, и будем убирать некий жир с ног. У меня, оказывается, есть жир на ногах, ребята. Тренер говорит, что если есть, за что схватиться, значит, это жир, — рассказала Бородина, оголив на видео ноги и показав, что за них можно схватиться.

«Надо худеть дальше»: Бородина продемонстрировала «жирные» ноги Фото: instagram.com / @borodylia

— Так что надо худеть дальше, — резюмировала телеведущая.

До этого Бородина ответила бывшему мужу, предпринимателю и блогеру Курбану Омарову на обвинения в изменах. Она отметила, что могла бы многое рассказать об экс-супруге, но не делает этого из-за общей дочери Теоны. Бородина заверила, что не изменяла Омарову, и попросила оставить ее в покое.

2 января Омаров рассказал об изменах, которые привели его к разводу с Бородиной. По его словам, он уже год, как догадывался, но верил в ее порядочность и принципы. Блогер заявил, что имеет видео в качестве подтверждения своих слов. Омаров также уточнил, что слышал разговоры за спиной.

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