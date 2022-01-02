«Любовницы не справляются»: Бородина ответила Омарову на обвинения в изменах

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина ответила бывшему мужу, предпринимателю и блогеру Курбану Омарову на обвинения в изменах.

— Печально это все и жалко. Видно, 17-летние любовницы уже не справляются, — рассказала женщина.

Она уточнила, что могла бы многое рассказать об экс-супруге, но не делает этого из-за общей дочери Теоны. Бородина заверила, что не изменяла Омарову, и попросила оставить ее в покое, отмечает «СтарХит».

2 января Омаров рассказал об изменах, которые привели его к разводу с Бородиной. По его словам, он уже год, как догадывался, но верил в ее порядочность и принципы.

В связи с этим он предупредил остальных мужчин, что их друзья могут иметь сексуальные отношения с их супругами. Бизнесмен заверил, что обладает всеми доказательствами неверности Бородиной.

Так, блогер заявил, что имеет видео в качестве подтверждения своих слов. Омаров также уточнил, что слышал разговоры за спиной.

15 декабря Омаров принял участие в телевизионной программе «Давай поженимся». На шоу Ларисы Гузеевой он пришел не один, а с группой поддержки.

Бизнесмен рассказал ведущей, что из-за развода многие люди начали считать его альфонсом. В конце шоу Омаров выбрал себе в спутницы девушку по имени Ксения. Ей 26 лет, и она работает редактором на телевидении.