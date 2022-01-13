«Хорош для тружеников»: нумеролог рассказала, что принесет 2022 год

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В России в ночь с 13 на 14 января отметят старый Новый год. Традиция двойного праздника, которая пошла из-за различия календарей, сохранилась в некоторых странах СНГ, Сербии, Черногории, Швейцарии, Северной Македонии и Греции.

Клара Кузденбаева, звездный нумеролог, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, имеет ли реальный смысл празднование старого Нового года и что он значит.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Что значит Старый Новый год

— Есть такое понятие в нумерологии, когда все цифры складываются до целого. Если сложить все цифры 2022 года, то получится цифра шесть, которая означает целеустремленность, финансовую удовлетворенность. Это год любви, семейных отношений и ценностей. Он хорош для перемен в личной жизни. Возможны перемены во власти, — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что год хорош для тружеников, а если кто-то будет лениться, то положительных результатов можно не ждать. Нумеролог отметила, что в старый Новый год можно сделать ритуалы на счастье: сжечь бумажку с заветным желанием или зажечь свечи.

Астролог дала прогноз на 2022 год для всех знаков зодиака.