Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ухудшение погодных условий ожидается в Москве в связи с влиянием активного циклона. Об этом сообщил Официальный Telegram-канал оперативных новостей Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

— С 18:00 13 января до 18:00 14 января пройдут осадки в виде мокрого снега, местами сильные, в отдельных районах ожидаются метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, на дорогах возможны гололедица, снежные заносы, — уточнили в Telegram-канале департамента по ЧС.

Москвичей призвали соблюдать меры безопасности на улице, держаться подальше от линий электропередач, деревьев и шатких конструкций и быть внимательными на дорогах. Также в Telegram-канале предупредили о возможном образовании заторов на дорогах Москвы.

13 января аномальные морозы вызвали появления солнечного гало над Москвой. Подобные явления можно наблюдать в любое время дня при достаточном количестве света.