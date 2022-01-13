Лавров отреагировал на инициативу США ввести санкции против России

Фото: МИД РФ

Предложение Конгресса США ввести новые санкции против России является нервным срывом. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в четверг, 13 января.

— Это своего рода такой нервный срыв, понимаете, это когда в бесконечном утверждении собственного величия люди где-то дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить, — рассказал министр.

Дипломат подчеркнул, что читает о подобных инициативах с изумлением. Данные шаги не делают «чести» политикам из Конгресса, отметил Лавров в эфире Первого канала.

12 января сообщалось, что группа сенаторов в США представила законопроект о санкциях против России на случай обострения кризиса на Украине. Инициатива, как уточняется, посылает четкий сигнал о готовности США добиться «разрушительных» последствий для экономики России при эскалации на Украине. Под санкции в рамках проекта попадают президент России, премьер-министр, а также главы МИД и Минобороны.

В тот же день замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ситуация с контролем над вооружениями в ЕС полностью разложилась из-за действий Запада. Россия и НАТО не обладают объединяющей позитивной повесткой дня, сетует он. Альянс настроен на сдерживание России, и данный факт разрушает попытки выстроить безопасность в ЕС на иных принципах, заключил дипломат.