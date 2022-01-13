Лавров призвал НАТО предоставить встречные предложения по безопасности

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США и НАТО пообещали письменно ответить на предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 13 января.

— Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что постараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе. Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, от имени Североатлантического альянса тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию, — рассказал дипломат.

После получения ответов президенту России Владимиру Путину будет предоставлен доклад, уточнил он. Ожидание Москвой ответа не должно быть долгим, отметил Лавров в эфире Первого канала.

12 января сообщалось, что заседание Совета Россия — НАТО завершилось в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Переговоры продлились дольше запланированного — больше четырех часов.

Российскую межведомственную делегацию на первой за последние два года встрече Совета Россия — НАТО в Брюсселе представили замглавы МИД Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин.

Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО. Консультации на венской площадке ОБСЕ состоятся 13 января.