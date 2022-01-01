Педагог Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов умер на 77-м году жизни

Фото: ИТАР-ТАСС / Павел Смертин

Один из ведущих педагогов Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Михаил Лобанов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 13 января.

— Михаил Лобанов скончался на 77-м году жизни. Олег Табаков считал его своим главным соратником в деле воспитания театральной молодежи, бесконечно доверял ему, — говорится в сообщении.

Среди учеников покойного были Владимир Машков, Сергей Безруков, а также Евгений Миронов. Педагог, как уточняется, обладал навыком создания актеров с нуля, его стратегией была школа первых курсов.

Смерть Лобанова, как подчеркивается, стала огромной потерей для школы. По мнению коллег, он был педагогом удивительной честности и человечности, отмечает ТАСС.

Лобанов родился 14 ноября 1945 года. После окончания Школы-студии МХАТ в 1972 году его пригласили в труппу Художественного театра.

Среди его ролей — Дамис в «Тартюфе» Анатолия Эфроса и Лариосик в новой редакции «Дней Турбиных». Лобанов также самостоятельно ставил спектакли, а с 1980 года стал преподавать в Школе-студии МХАТ.