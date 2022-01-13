Курс евро на Мосбирже превысил отметку в 87 рублей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 87,0375 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки в четверг, 13 января.

Котировки евро поднимались до такого значения в последний раз 6 января. При этом стоимость доллара выросла на 1,73 процента — до 76 рублей. В последний раз курс американской валюты поднимался до такого значения 7 января, отмечает ТАСС.

13 января сообщалось, что курс рубля резко ослабел к доллару и евро после заявлений замглавы МИД России Сергея Рябкова. Курс доллара расчетами «завтра» на 15:36 по Москве вырос на 65 копеек — до 75,36 рубля, курс евро — на 91 копейку — до 86,41 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent корректируется вниз на 0,34 процента — до 84,38 доллара за баррель. Рябков после переговоров с НАТО заявил, что США хотят «выпустить пар» из российской инициативы по безопасности, приближая военную инфраструктуру альянса к границам России. Москва решительным образом предостерегает Украину и Запад, если у них есть замыслы военного решения проблемы Донбасса, заключил дипломат.