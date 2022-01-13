Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фигуристка Щербакова упала в ходе выступления на чемпионате Европы

Иван Юминов

Спорт
Фигуристка Щербакова упала в ходе выступления на чемпионате Европы
Фото: fsrussia.ru

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с короткой программой на чемпионате Европы в Таллине.

Спортсменка получила за прокат 69,05 балла и заняла второе место. Она прыгнула двойной аксель, тройной флип, но упала с тройного лутца, который должен был быть в каскаде с тройным риттбергером.

13 января россиянка Камила Валиева на чемпионате Европы в Таллине установила новый мировой рекорд по баллам в короткой программе. Спортсменка получила за прокат 90,45 балла. Таким образом, ей удалось превзойти собственное достижение (87,42), установленное на Гран-при России в 2021 году.

12 января российский фигурист Андрей Мозалев получил 99,76 балла в короткой программе на чемпионате Европы, что стало его новым личным рекордом. Выступая в Таллине, фигурист исполнил каскад — четверной тулуп плюс тройной тулуп, а также четверной сальхов и тройной аксель.

Мозалев занимает первое промежуточное место. Андрей Мозалев с таким результатом лидирует перед произвольной программой, второе промежуточное место занимает Марк Кондратюк (99,06), Евгений Семененко идет третьим (99,06). Следом расположился Морис Квителашвили из Грузии (92,76 балла).

Читайте также:
Фигурное катание Анна Щербакова Чемпионаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте