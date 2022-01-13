Ученые предположили разгадку полувековой тайны пород Луны

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Американские геологи предположили, что причина следов намагниченности некоторых образцов лунных пород кроется в том, что раньше в недрах Луны периодически возникала внутренняя конвекция, которая генерировала сильное магнитное поле. Статья об этом была опубликована в четверг, 13 января, в журнале Nature Astronomy.

Ученые подвергли анализу образцы лунной породы, доставленные на Землю в рамках программы НАСА «Аполлон» в период с 1968 по 1972 год. Исследование показало, что некоторые из образцов были сформированы в условиях магнитного поля, сила которого близка к земному. Однако остается загадкой, как тело размером с Луну способно генерировать настолько сильное магнитное поле.

Согласно выводам геологов Александра Эванса из Университета Брауна и Сони Тику из Стэнфордского университета, процессы перемещения вещества в мантии Луны в течение первого миллиарда лет ее существования могли периодически вызывать внутреннюю конвекцию, создающую сильные магнитные поля. Они подчеркнули, что поле не обязательно должно было поддерживаться постоянно в течении миллиардов лет.

— Возможно, есть способ периодически получать поле высокой интенсивности, — предположил Эванс.

На сегодняшний день у Луны отсутствует магнитное поле, а модели внутреннего строения предполагают, что ее ядро была слишком маленьким, и конвективные движения в нем были недостаточными для создания постоянного сильного магнитного поля. Однако известно, что в самом начале своей истории Луна была покрыта океаном расплавленной породы.

Геологи предполагают, что в первый миллиард лет существования спутника Земли могло создаваться до ста магнитных полей, каждое из которых было способно просуществовать около века и даже больше, говорится в публикации.

До этого стало известно, что российская государственная корпорация «Роскосмос» и NASA в настоящее время договариваются о продлении использования Международной космической станции (МКС) до 2030 года.