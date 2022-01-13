Родители сбежавшего из детского сада в Подмосковье ребенка перевели его в другой садик

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Московская область, Дмитров Карта всех событий

Родители сбежавшего из детского сада шестилетнего мальчика решили перевести его в другой сад. Об этом в четверг, 13 января, сообщила мама сбежавшего ребенка.

По ее словам, как только сын сам пришел домой из сада, родители сразу же обратились в полицию. Заведующая детским садом же сказала, что ребенок сбежал, а ей самой трудно уследить за всеми. Мать ребенка отметила, что заведующая уже два месяца находится на больничном.

— У нас первый раз такое, что ребенок сам пришел из сада, благо рядом живем. Мы сами позвонили заведующей, она сказала: «Вы же знаете, какой у вас ребенок», — рассказала мама мальчика.

В свою очередь заведующая рассказала, что сам мальчик очень непослушный и ведет себя довольно странно.

— Очень много было жалоб и нареканий со стороны других родителей, даже они приходили ко мне, чтобы его убрать из группы, — поделилась она.

По ее мнению, у мальчика имеются какие-то проблемы с психикой, передает РЕН ТВ.

Утром 12 января шестилетний мальчик сбежал из детского сада после того, как был оставлен на морозе воспитательницей. Воспитательное учреждение находится напротив дома, где проживает ребенок. В 12:30 мальчик вернулся домой, сильно удивив свою маму, которая отдыхала после ночной смены.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что уже начали проверку по факту случившегося.