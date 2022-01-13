Минэнерго назвало причины роста биржевых цен на бензин в России

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Рост цен на бензин на бирже в России в первые дни года связан с растущими закупками топлива участниками рынка в счет новогодних праздников. Об этом заявили в пресс-службе Минэнерго в четверг, 13 января.

— Фиксирующийся в первые дни торгов рост цен на бирже обусловлен растущими закупками топлива участниками рынка в счет прошедшего периода новогодних праздников, а также последней недели декабря, когда биржа не работала, — говорится в сообщении.

Ведомство, как уточняется, ведет совместную работу с ФАС по увеличению нормативов продаж топлива на биржевых торгах. Так, был опубликован приказ, по которому норматив по бензину вырастет до 12 процентов с 11, по дизельному топливу — до 8,5 процента с 7,5 от общего объема производства, отмечает РИА Новости.

12 января в Росстате сообщили, что уровень инфляции в России в 2021 году составил 8,39 процента. В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,82 процента, по сравнению с декабрем 2020 года — 108,39 процента, по сравнению с декабрем 2019 года — 104,91 процента.

Продовольственные товары подорожали за год на 10,62 процента, а непродовольственные — на 8,58 процента. Услуги по итогам года выросли в цене на 4,98 процента.