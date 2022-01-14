Опрос показал, доверяют ли россияне народным приметам

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Почти треть россиян верят в народные приметы, а порядка десяти процентов пользуются «магией», чтобы оградить себя от возможного несчастья. Такие данные были предоставлены опросом, который провели дочерние компании «Сбера» — «СберСтрахование» и «СберСтрахование жизни».

Опрос показал, что наиболее суеверными оказались женщины. Так, например, на вопрос о том, замечают ли они приметы и используют ли обряды для предотвращения беды, положительно ответили почти 13 процентов женщин и около восьми процентов мужчин. Также стало известно, что люди старшего поколения более склонны к вере в предзнаменования.

— Больше половины россиян, верящих в приметы, считают, что плохих предзнаменований существует больше, чем тех, что сулят счастье или выгоду. Остальные же ждут от различных предзнаменований позитива, — говорится в результатах исследования, передает газета «Известия».

Кроме этого, из опроса следует, что чаще всего в России верят в приметы, которые связаны с физическими ощущениями. Четверть респондентов обращают внимание, если чешется рука, нога или глаз, звенит в ушах или дергается веко, а пицы и летучие мыши, которые залетели в дом или стучатся в окно, пугают пятую часть опрошенных.

Самыми суеверными оказались жители Владивостока. В этом городе на приметы обращают внимание около 18 процентов горожан. Высокие показатели также наблюдаются в Новосибирске, Красноярске и Ульяновске. Наименьшую веру в приметы показали жители Махачкалы. Здесь в приметы верят только два процента респондентов.

В ноябре крупный российский банк провел исследование и выяснил, что порядка 15 процентов жителей страны обращаются к приметам при решении финансовых вопросов.