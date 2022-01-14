«Облачно, местами метель»: синоптики рассказали о погоде в столице 14 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В пятницу, 14 января, в столичном регионе ожидается облачная погода. Также на протяжении дня прогнозируется снег и мокрый снег, а местами возможна метель. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от минус одного до плюс одного градуса, а ночью температура воздуха опустится до минус трех градусов.

В Подмосковье днем ожидается до минус четырех градусов, а ночью столбики термометров покажут от минус пяти до нуля градусов.

В этот день также возможно налипание мокрого снега, а также гололедица и снежные заносы.

Ветер будет иметь северо-западное направление. Его скорость составит 7-12 метров в секунду, но возможны порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 720-722 миллиметров ртутного столба.

13 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице уровень барометров опустится до рекордно низких для января 716 миллиметров ртутного столба, или 954,6 паскаля к 14:00 пятницы.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области. Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду в регионе ожидается до 17:00 15 января, предупреждение о гололедице действует до 12:00 15 января, а сильный снег в Москве и Подмосковье будет идти до 21:00 14 января.