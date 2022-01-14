Более 44 тысяч проверок соблюдения мер против COVID-19 провела Госинспекция по недвижимости

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Столичная Госинспекция по недвижимости в 2021 году провела более 44 тысяч проверок соблюдения профилактических мер против COVID-19 в городских организациях. Специалисты исследовали офисные центры, рестораны, спортивные организации, магазины и другие.

— С начала 2021 года специалисты провели 44 466 обследований, нарушения выявили только в 1,4 процента случаев. Задача контрольного ведомства в рамках проверок заключается в первую очередь в обеспечении соблюдения обязательных мер профилактики, которые помогают защитить здоровье жителей города и снизить риск распространения коронавирусной инфекции, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, требования к соблюдению мер должны быть одинаковы ко всем организациям. Среди них ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ), соблюдение социальной дистанции, наличие средств дезинфекции, контроль температуры тела и наличие необходимой разметки.

Большинство нарушений связано с несоблюдением социальной дистанции, отсутствием СИЗ и дезинфицирующих средств, а также нарушение требования о переводе трети сотрудников на удаленную работу. Госинспекция намерена проводить таки проверки и в 2022 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с начала года Госинспекция по недвижимости на территории Центрального административного округа обследовала порядка 850 гектаров. В ходе проверок выявлено 1150 нарушений земельно-имущественного законодательства. Основные из них связаны с нарушением требований к размещению летних кафе. городской территории.