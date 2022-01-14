Астероид диаметром более километра пролетит над Землей 18 января

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Астероид 7482 (1994 PC1) с диаметром около 1,1 километра пролетит над Землей во вторник, 18 января. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космическое тело пролетит на расстоянии 2 миллионов километров от Земли со скоростью свыше 70 километров в час.

Специалисты NASA отмечают, что подобные тела в космосе можно расценивать как «потенциально опасные», несмотря на то, что астероид будет находиться от Земли в несколько раз дальше, нежели Луна.

Астероид 7482 открыл шотландский ученый Роберт Макнот в 1994 году, пишет ТАСС.

Накануне профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих сообщил, что Земля стоит на пороге шестой волны массового вымирания. Он напомнил, что ранее во Всемирном фонде дикой природы заявили, что в ближайшие десять лет на планете могут исчезнуть миллионы представителей флоры и фауны. Земля находится на пороге самого массового вымирания видов со времен исчезновения динозавров.

Ученый отметил, что не менее серьезный ущерб, чем глобальные извержения вулканов или астероиды, планете могут нанести наводнения, засухи и лесные пожары, которые произошли из-за изменения климата.