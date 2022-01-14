Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столица подписала первое ГЧП-соглашение по сбору и переработке списанной техники

Михаил Алимов

Город
Столица подписала первое ГЧП-соглашение по сбору и переработке списанной техники
Фото: mio.mosreg.ru

В Москве подписано первое соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Согласно ему, инвестор будет собирать и перерабатывать электронное и электротехническое оборудование.

— Проект предполагает сбор и обработку вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его последующей утилизации. Это позволит городу существенно сократить расходы, а предприятию максимально использовать свои мощности, развивать свое производство, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предложение поступило в городское правительство в начале 2021 года. Одна частная компания выступила с инициативой о готовности осуществить полный цикл сбора и переработки оборудования, включая и пластик. Инвестор на собственные деньги воздвигнет пункты сбора и оснастит их оборудованием, затем вторсырье отправится на заводы компании.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, соглашение заключено на 20 лет. Москва предоставит инвестору пустующие объекты капитального строительства в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе, где он возведет все необходимое для сбора и дальнейшей переработки, передает официальный сайт мэра столицы.

— Реализация проекта поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду, — резюмировал Прохоров.

Накануне экологи рассказали, как правильно сдавать живые ели на переработку. По их словам, перед тем как сдать живую ель на переработку, необходимо очистить дерево от мишуры, блесток и искусственного снега. Также следует убрать скотч, веревки и пленки.

Читайте также:
Электроника соглашения Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Все мнения
О проекте