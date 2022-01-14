В войсках Восточного военного округа внезапно началась проверка боеготовности

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Внезапная проверка боевой готовности началась в войсках Восточного военного округа. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, — сообщили в ведомстве.

Проверка даст возможность оценить готовность войск к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния на территории страны. Особое внимание в ходе учений планируется уделить оценке возможностей транспортной инфраструктуры при перевозке войск.

Подразделения Военного восточного округа будут выполнять контрольные упражнения, а также проводить тактические учения и боевые стрельбы на удаленно расположенных от пунктов дислокации незнакомых полигонах, передает РИА Новости.

24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предпринимает определенные действия по перемещению войск на своей территории, и никто не имеет права оспаривать эту суверенную возможность. Он также добавил, что перемещение российских войск осуществляется на фоне недружественных по отношению к Москве действий НАТО и США. Песков подытожил, что военная активность Запада вызывает у России обеспокоенность и вынуждает Москву предпринимать определенные усилия для обеспечения своей безопасности.

Недавно газета The New York Times опубликовала карту возможного расположения ВС РФ на российско-украинской границе. Как заявили в издании, карта составлялась на основе данных чиновников с Украины и из стран Запада. Также в составлении материала принимали участие независимые военные аналитики, которые анализировали спутниковые снимки. Из карты следует, что в настоящее время вдоль границы с Украиной находятся 100 тысяч военных.