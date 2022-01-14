Гарвардские ученые выяснили, какие публикации в соцсетях вызывают депрессию

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Ученые из Гарвардского университета в США выяснили, что социальные сети могут привести к серьезному психическому расстройству и депрессии. Виной тому определенные публикации.

Первый раздражитель — публикации, свидетельствующие о чужом успехе. Социальные сети давно стали ярмаркой тщеславия и выставкой мнимых достижений. Здесь можно часто увидеть головокружительные истории успеха, когда человек за пару недель заработал большое количество денег. Подобные посты могут вогнать обычных людей в эмоциональную яму.

Также негативные эмоции могут вызвать многочисленные фотографии с отдыха, особенно когда человек в это время вынужден сидеть в офисе.

Многих также раздражают счастливые семейные фото. Большинство блогеров выкладывают такие фото, поэтому создается впечатление, будто в их семьях не бывает ссор и проблем. Психологи советуют не грустить по такому поводу. Чаще всего это видимость идеальности, специально сформированный образ.

Специалисты советуют периодически отдыхать от соцсетей, если подобные публикации вызывают раздражение, и уделять больше внимания себе и своим близким, предает Life.ru.

До этого психолог рассказала о способах сокращения зависимости от соцсетей. Доктор психологических наук, профессор ВШЭ Ольга Гулевич отметила, что в первую очередь нужно обращать внимание не на то, сколько времени человек тратит на эту деятельность, а на другие факторы.