«Слышать о ней не хотел»: сотрудница дома престарелых рассказала о конфликте Куравлева с дочкой

Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

Руководитель службы клиентского сервиса центра реабилитации, где последние месяцы до госпитализации жил актер Леонид Куравлев, Надежда Орлова рассказала, что звезда советского кинематографа поступил в их учреждение в очень плохом состоянии, а с дочерью у него были непростые отношения.

По ее словам, при поступлении у Куравлева была заросшая борода и он производит впечатление неухоженного человека.

— Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши, — отметила сотрудница центра.

Орлова добавила, что отношения актера с дочерью оставляли желать лучшего. Несмотря на то, что Куравлев проживал с ней, в пансионат для престарелых его привез сын. Сотрудница назвала это событие «актом спасения».

— Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела, он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел, — рассказала женщина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Она отметила, что Куравлев при поступлении в учреждение был худым. Сотрудники предположили, что дома он недоедал. Со временем аппетит у него наладился, и он не пропускал ни одного приема пищи. Звезда «Афони» ел то, что и все. Особенно ему навилось картофельное пюре с котлетой, подчеркнула Орлова.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

Позже СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлев в последнее время жил в доме престарелых. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий.