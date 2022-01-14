Вирусолог Альтштейн назвал две причины для измерения антител к COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Результаты теста на антитела не стоит учитывать перед принятием решения о прививке — пройти такой тест можно, скорее, для собственного успокоения. Также тесты на антитела при условии массового применения могли бы прояснить, сколько людей на самом деле перенесли коронавирус. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, нет ситуаций, в которых нужно обязательно измерять количество антител в личных целях.

— Это нужно для эпидемиологических целей, научных исследований: исследовать некоторое количество людей, чтобы по результатам проявления антител знать, как распространяется инфекция. Такой способ поможет более точно учесть число людей, столкнувшихся с вирусом, — рассказал он.

Как заметил вирусолог, в некоторых странах использовано в несколько раз больше тестов, чем количество проживающих в них людей. Тестирование всего населения может дать более точную картину распространения коронавируса, подчеркнул собеседник «ВМ».

После перенесенной болезни сдать тест на антитела можно для собственного успокоения, заметил Альтштейн.

— Большого смысла в этом нет, но у нас много компаний сейчас открылось, которые делают тесты, и, если человек хочет и это ему приятно психологически, то это можно сделать. Но, если антител нет, он начнет беспокоиться, а это лишнее дело, — рассказал специалист.

Эксперт обратил внимание, что прививки нужно делать независимо от наличия антител. По словам Альтштейна, только один вид антител напрямую связан с иммунитетом: нейтрализующие антитела, которые определяют с помощью клеточных культур. Этот метод трудоемкий и довольно сложный, поэтому его используют только для научных целей и испытания вакцин, заметил вирусолог.

Другие тесты носят косвенный характер, подчеркнул специалист.

— Разнообразные антитела возникают против коронавируса, некоторые из них не имеют отношения к иммунитету, другие — то ли имеют, то ли не имеют. Критерии уровня антител, который точно защищает, недостаточно изучены. Это предстоит узнать в какой-то мере, — заключил эксперт.