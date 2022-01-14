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Астропсихолог рассказала, чем опасен предстоящий период ретроградного Меркурия

Анастасия Колоскова

Общество
Астропсихолог рассказала, чем опасен предстоящий период ретроградного Меркурия
Фото: Скриншот видео на youtube / Discovery HD

Ближайший период ретроградного Меркурия продлится с 14 января по 4 февраля. Он совпал с аналогичной фазой Венеры, что отразится на всех видах взаимодействия людей. Об этом рассказала астропсихолог Инга Лозанчич.

— Все это сопровождается энергией статичного Урана. Увязывая воедино три важнейших фактора, можно сделать вывод о том, что вторая половина января — достаточно сложный период для начала новых дел, проектов, приобретений и создания долгосрочных связей, — отметила специалист.

По ее мнению, чтобы избежать неопрятных неожиданностей, важные встречи и серьезные дела следует отложить хотя бы до 5 февраля, когда Меркурий произведет разворот на директное направление.

Инга Лозанчич предупредила, что в это время нужно уделить особое внимание здоровью. По словам астропсихолога, период ретроградного Меркурия будет благоприятен для того, чтобы разобраться с делами из прошлого.

— Это также касается личных отношений: там, где не поставлены точки над i, там, где был неясный разрыв или пауза, и есть потенциал. Все может перейти даже на новый уровень, если спокойно и вдумчиво подойти к ситуации, — цитирует эксперта «Москва 24».

До этого Ольга Астролоджи дала прогноз на 2022 год для всех знаков зодиака. Она рассказала, что в этот период у людей будет потребность поделиться друг с другом информацией, знаниями, проявить милосердие.

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