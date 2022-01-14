Врач предупредил об опасности купания в ледяной воде для неподготовленных людей

01_13_2019_ЮНКОР НЫРЕТ В ПРОРУБЬ_МОРЖ_ЗАМЯТИНА / Фото: Pelagiya Zamyatina

Купание в ледяной воде — сильный стресс для человеческого организма, который оказывает влияние на его психологическое состояние и может привести к ряду неблагоприятных последствий для неподготовленного человека. Об этом сообщила врач-терапевт, доцент кафедры терапии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Наталья Семененко.

— Контакт с ледяной водой может спровоцировать сильный стресс, определенные психологические нарушения в виде страха воды, холода, особенно при погружении против воли, и даже развитие панических атак. Холод может спровоцировать спазм сосудов, повышение давления, — рассказала медик.

По ее словам, холод может усугубить уже имеющиеся проблемы с сосудами, а также ухудшить состояние здоровья при простудных явлениях, которые рискуют перейти в пневмонию.

При этом эксперт отметила, что регулярное проведение процедуры закаливания способно оздоровить организм. Семененко пояснила, что при погружении в ледяную воду тело будет охлаждаться быстрее, чем организм вырабатывает тепло. В связи с этим у человека возникает резкий спазм сосудов и выброс адреналина.

— В последующем наступают, наоборот, расслабление сосудов, усиление кровотока и выброс гормонов счастья — эндорфинов. Пациент расслабляется, может даже эйфорию ощущать. Результат — повышение настроения, мобилизация иммунитета, даже жиросжигание, — цитирует ученого агентство городских новостей «Москва».

До этого главный врач Видновской РКБ Бутай Бутаев предупредил, что медики не рекомендуют купаться в проруби при беременности, любых сердечно-сосудистых заболеваниях, так как это может привести к инсульту и гипертоническому кризу. Воздержаться от крещенской традиции стоит людям с заболеваниями лор-органов — отитом, гайморитом, ринитом. Также не стоит купаться в проруби тем, у кого диагностированы бронхиальная астма, эпилепсия, туберкулез, радикулит.