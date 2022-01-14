Актера московского Театра юного зрителя задержали из-за свертка с наркотиками

Фото: tritamata.com/leonid-kondrashov

Россия, Москва, улица 1905 года Карта всех событий

В Москве полиция задержала актера московского Театра юного зрителя (ТЮЗ) Леонида Кондрашова из-за свертка с наркотиками. Об этом в пятницу, 14 января, «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника «ВМ», ночью 13 января сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находился 23-летний Кондрашов, в районе улицы 1905 года. Когда актер выходил из машины, у него из кармана выпал сверток с похожим на наркотик веществом. После этого актера задержали.

Последующая экспертиза показала, что в свертке находился мефедрон весом около двух граммов.

В настоящее время Кондрашов находится под подпиской о невыезде.

СПРАВКА «ВМ»

Леонид Кондрашов родился в 1998 году в Кемерове. В 2020 году он окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). В том же году он вошел в состав труппы московского ТЮЗа. На сцене этого театра он играл в спектаклях «Леди Макбет нашего уезда», «Волк и семеро козлят», «Маугли» и других. Также Кондрашов снялся в фильме «Гипноз» (2020 год) и сериалах «Дылды», «Стажеры» и «Вспоминая тебя».