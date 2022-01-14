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Скончался музыкант Талгат Тухтамышев, бывший свидетелем на свадьбе Пугачевой и Киркорова

Анастасия Колоскова

Общество
Скончался музыкант Талгат Тухтамышев, бывший свидетелем на свадьбе Пугачевой и Киркорова
Фото: vk/vsya_alla

Скончался музыкант Талгат Тухтамышев, который дружил с Аллой Пугачевой и был свидетелем на ее свадьбе с Филиппом Киркоровым. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на музыкального директора Али Левшина.

Причины смерти 69-летнего Тухтамышева не называются.

В разное время Талгат Тухтамышев выступал в качестве гитариста в группах «Ритм» и «Рецитал». Он также известен как друг Аллы Пугачевой. В 1994 году он был свидетелем со стороны невесты на ее свадьбе с Киркоровым. Со стороны жениха свидетелем выступил фотограф Роман Родин.

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