Полнолуние 18 января: чем опасен этот день и как его пережить

Фото: pixabay.com

В полнолуние случается много конфликтов, ссор и ДТП. Люди могут проявлять немотивированную агрессию и совершать бессмысленные поступки, рассказала ясновидящая Кажетта. Она призвала быть 18 января более внимательными, а также поделилась советами, как привлечь удачу, ориентируясь на фазы Луны.

По словам ясновидящей, из-за повышенной утомляемости в полнолуние стоит отказаться от чрезмерной физической активности: тренировки и пробежки лучше заменить пешей прогулкой.

— Гипертоникам не стоит в эту фазу Луны носить золотые украшения, так как золото усиливает энергетическую составляющую. Надевайте серебро — оно успокаивает, нейтрализует негатив. Серебряное кольцо на указательном пальце поможет держать давление под контролем, — посоветовала Кажетта.

Людям с пониженным давлением, наоборот, в полнолуние полезны золотые кольца, сказала собеседница «ВМ». Женщинам их нужно носить на среднем пальце правой руки, мужчинам — на левой.

— В полнолуние происходит переизбыток энергии. Многие специалисты полагают, что головными болями, мигренями, ухудшением настроения, бессонницей в этот период страдают те, кто не успел растратить свою энергию с новолуния, — пояснила эксперт.

Когда Луна убывает после полнолуния, все процессы идут на спад. В это время полезно освободиться от лишних вещей, связей и исчерпавших себя отношений, отметила Кажетта.

— Устройте генеральную уборку в доме, приведите в порядок бумаги и документы, завершите отложенные в долгий ящик дела и проекты. Планируйте хирургическую операцию, если она необходима, именно на это время, чтобы уменьшить осложнения. Погасите кредиты и долги, начинайте диету, экономьте, не делайте крупных покупок, не сажайте и не пересаживайте растения. Не давайте деньги в долг, — призвала ясновидящая.

После убывающей Луны наступает новолуние — время закладки энергетических ресурсов и планирования будущего. По словам Кажетты, в этот период снижается тонус, человек может испытывать беспокойство и неуверенность. Начинать новые дела лучше через 12–15 часов после новолуния, отметила эксперт.

— Растущая Луна перед полнолунием — символ перемен и действий. Повышается эмоциональность, поэтому следите за своими чувствами, думайте, кому и что говорите, чтобы не навредить себе и другим. Луна начинает расти в первый лунный день и продолжает до 14–15 дня. Это хорошее время для начала дел. В этот период приобретайте полезные вещи. Чтобы они служили долго и приносили удовольствие, обращайте внимание, в каком знаке зодиака находится Луна. Открывайте счета в банках, делайте вклады, но не берите в долг, — порекомендовала эксперт.

Она добавила, что в период полной Луны мы становимся чувствительными к внешнему воздействию, так что в этот момент полезно устраивать презентации, планировать отношения и поездки.