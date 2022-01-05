Мини-парад планет — 2022: какие изменения в жизни каждого он принесет

Фото: Скриншот видео на YouTube / Astronomy 2015

Мини-парад планет с участием четырех планет происходит чаще, а мини-парад планет с участием трех планет можно наблюдать ежегодно (или даже дважды в год), но условия их видимости неодинаковы для разных широт Земли. Таролог и парапсихолог Саона рассказала «Вечерней Москве», что произошло в период с 3 по 5 января.

Видимые парады планет с участием пяти планет происходят не чаще одного раза в 18–20 лет, а следующий близкий состоится в январе 2022 года, условия его видимости будут благоприятными для жителей части России. Меркурий, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней «гирляндой» постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем.

Все планеты, включая Солнце и Луну, представляют собой своеобразную энергию каждого представителя зодиака. Существует такая вещь, как натальная карта, которая является особенной для каждого человека на Земле. Натальная карта — это уникальное положение планет и созвездий в момент рождения.

Помимо особого положения, которое занимают планеты в момент нашего рождения, есть еще один момент, который необходимо учитывать: о каких планетах идет речь — внутренних или внешних. Следует уточнить, что внутренние планеты — это те, которые движутся по зодиаку быстрее, а внешним планетам требуется гораздо больше времени, чтобы пройти через круг. Меркурий, Марс, Венера, Солнце и Луна относятся к внутреннему типу планет, которые влияют на людей на сугубо личном уровне. Все остальные планеты относятся к категории внешних, и они влияют, скорее, на поколения, чем на отдельных людей.

Проще говоря, каждая планета имеет право на отдельный знак. Планета, которая ассоциируется с особым знаком, проецирует некоторые ваши личные черты. Если вы хотите узнать что-то интересное о своей натальной карте, лучше всего начать с правящей планеты. Соответственно энергия данного парада планет коснется в первую очередь Близнецов, Дев, Весов, Стрельцов, Козерогов. Все представители этих знаков могут испытать взаимное влияние друг друга.

Представителям всех знаков в данном случае важно знать то, что соединение Сатурна и Плутона на одной оси в астрологии считается очень мощным и влиятельным, множество примеров их взаимодействия сопутствует масштабным историческим событиями. Оно наблюдалось в начале мировых войн, в 1939 году, а также в период обострения холодной войны в 1982 году. Это конфликтный период, в котором лучше не обострять споры и сглаживать острые углы в общении с людьми.